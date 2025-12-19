Sábado – Pense por si

19 de dezembro de 2025 às 14:06

Líderes da UE confirmam acordo para empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, anunciou, esta sexta-feira, que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegaram a acordo para conceder um pacote de apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, para os próximos dois anos.

