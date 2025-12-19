Sábado – Pense por si

19 de dezembro de 2025 às 14:08

EUA revelam imagens de mais dois ataques a embarcações no Pacífico

Os EUA revelaram, esta sexta-feira, imagens de mais dois ataques a embarcações alegadamente ligadas ao narcotráfico, no Pacífico. Os ataques fizeram cinco mortos.

