Há 56 minutos

Última aparição em vídeo de Navalny registada em janeiro. Veja o momento

As últimas imagens do opositor russo Alexei Navalny, que morreu esta sexta-feira, foram registadas em janeiro, quando foi presente a um juiz do Supremo Tribunal para defender o direito a intervalos mais longos para as refeições e acesso a mais livros na prisão.