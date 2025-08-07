Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de agosto de 2025 às 21:40

Homenagem realizada em Lisboa às crianças palestinianas mortas em Gaza

Os nomes das crianças palestinianas mortas em Gaza foram lidos em voz alta na capital de portuguesa, esta quinta-feira, como parte de uma homenagem.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)