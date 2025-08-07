Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 21:38

Residentes de Kiev têm pouca esperança de que o encontro entre Trump e Putin ponha fim à guerra

A população da capital ucraniana mostra-se, em sua maioria, pessimistas em relação à notícia de uma possível reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia.

