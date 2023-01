Há 23 minutos

Ucrânia. Ministro do Interior morre em queda de helicóptero junto a infantário

Pelo menos 15 pessoas morreram, entre as quais três crianças, na sequência da queda de um helicóptero em Brovary, nos arredores de Kiev. Além do ministro do Interior morreram também o seu adjunto e o secretário de Estado. As causa do acidente são ainda desconhecidas.