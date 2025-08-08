Sábado – Pense por si

08 de agosto de 2025 às 16:45

Mais de 200 moradores retirados devido ao maior incêndio florestal em França das últimas décadas

Fogo foi controlado esta quinta-feira e deixou um rasto de destruição de mais de 160 km quadrados de área ardida, na região de Aude.

