Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de agosto de 2025 às 16:34

Incêndio coloca 50 mil pessoas sob ordem de retirada em Los Angeles

Um incêndio florestal numa área montanhosa a norte de Los Angeles deflagrou e expandiu-se rapidamente nesta quinta-feira, obrigando milhares de pessoas a abandonarem a cidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.