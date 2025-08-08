Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
08 de agosto de 2025 às 16:48

Meio de socorro aéreo despenhou-se no Quénia, causando a morte de seis pessoas

Um avião de uma empresa de serviços de ambulância aérea caiu numa área residencial nos arredores da capital do Quénia na quinta-feira, causando a morte a seis pessoas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)