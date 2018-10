A carregar o vídeo ...

Jorge, o cão, desapareceu em 2015 e desde então, o seu tutor, Giorgi Bereziani, de 62 anos, nunca desistiu de procurá-lo. Alguns funcionários de uma casa de ópera em Tbilisi, na Geórgia, viram os cartazes do homem a pedir informações sobre o animal e disseram-lhe que tinham visto um cão com as características idênticas. Quando Bereziani se aproximou de Jorge, o cão reconheceu-o quase imediatamente pelo cheiro e pela voz, e teve uma reacção incrível. Veja o vídeo.

Tutor reencontra o seu cão três anos depois deste desaparecer













