12 de novembro de 2025 às 13:36

Trump diz ter “obrigação” de processar a BBC após polémica com edição de discurso

Donald Trump garante que a estação pública britânica "enganou o público" e que por isso tem a "obrigação" de avançar com uma ação judicial, devido à edição de um discurso que proferiu a 6 de janeiro de 2021 e que foi deturpado. O presidente dos Estados Unidos ameaçou com um processo a exigir mil milhões de dólares, cerca de 8,5 mil milhões de euros...

