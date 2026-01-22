Sábado – Pense por si

22 de janeiro de 2026 às 14:24

Trump diz que Ucrânia é “a menina dos olhos de Putin”

O líder norte-americano, que formalizou esta quinta-feira a criação do Conselho de Paz, explicou que o grupo pode trabalhar com a Organização das Nações Unidas (ONU) para resolver os conflitos armados no mundo.

