22 de janeiro de 2026 às 12:54

O que pensam os gronelandeses de Trump querer conquistar a ilha? Será “o desejo de aumentar os EUA no mapa?”

Jornalista da AP Emma Burrows explica as contradições no discurso do presidente norte-americano quando disse que os Estados Unidos não vai usar a força para adquirir a ilha e fala sobre “a confusão” que vai na cabeça dos gronelandeses.

