22 de janeiro de 2026 às 14:30

Trump diz que se Putin e Zelensky não chegarem a acordo “são estúpidos”

Esta quarta-feira, Trump já tinha dito que as negociações para um cessar-fogo já estavam “razoavelmente perto”, mas que “existe um ódio tremendo entre o Presidente Zelensky e o Presidente Putin”, o que “não é bom para os acordos”.

