22 de janeiro de 2026 às 12:55

O momento da chegada de Zelensky à Suíça para se encontrar com Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já chegou à Suíça onde deve falar com o presidente norte-americano por volta da hora de almoço.

