14 de janeiro de 2026 às 16:00

Trump diz que protestos contra o ICE são “motins falsos” encenados

Num discurso em Michigan, o presidente dos EUA, Donald Trump, classificou os protestos contra as operações do ICE, como encenados e organizados por profissionais. Trump aproveitou ainda para ameaçar a revogação da cidadania de imigrantes naturalizados condenados por fraude.

