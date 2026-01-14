Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de janeiro de 2026 às 14:14

"Não desperdicem o voto em quem não quer ser Presidente da República", Gouveia e Melo sobre André Ventura

O Almirante afirmou ainda que caso o líder do Chega vencesse, "havia sérios riscos de existir uma mudança revolucionária, com uma rutura constitucional" em Portugal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30