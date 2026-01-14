Sábado – Pense por si

14 de janeiro de 2026 às 14:17

"Há candidatos à Presidência que têm muita vontade de agradar ao primeiro-ministro", critica Catarina Martins

Depois de João Cotrim de Figueiredo ter pedido o apoio do PSD na sua candidatura, Catarina Martins reitera que há muitos candidatos que querem agradar o primeiro-ministro. A candidata presidencial apoiada pelo BE afirma que os portugueses precisam de uma Presidente da República que defenda a população quando o Governo não o faz.

