14 de janeiro de 2026 às 14:19

"Cotrim tem direito a defender-se das acusações de assédio sexual. Tal como a alegada vítima tem direito a queixar-se"

Alexandre Malhado e Rita Rato Nunes, jornalistas da revista SÁBADO, estiveram no NOW para falar sobre as acusações de assédio sexual que João Cotrim de Figueiredo está a ser alvo. "Não se compreende o ataque coordenado à alegada vítima. Há todo um conjunto de ataques, ela foi totalmente enxovalhada", disse o jornalista.

