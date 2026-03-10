Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de março de 2026 às 15:15

Kremlin diz que Rússia está pronta para ajudar a mediar fim do conflito no Irão

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse, esta terça-feira, que a Rússia continua disposta a ajudar a mediar o fim da guerra no Médio Oriente. O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, falaram ao telefone esta segunda-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana