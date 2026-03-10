Sábado – Pense por si

10 de março de 2026 às 11:04

Manifestantes tentam bloquear autocarro que transportaria seleção feminina de futebol do Irão

Vários manifestantes com bandeiras pró-revolução iraniana manifestaram-se, esta terça-feira, na Austrália, tentando impedir a saída do autocarro que transportaria as jogadoras da seleção de futebol do Irão. “Salvem as nossas meninas”, podia ouvir-se. A Austrália concedeu asilo a cinco jogadoras da seleção feminina de futebol do Irão, que estavam no país para um torneio quando estalou o conflito.

