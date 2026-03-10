Sábado – Pense por si

10 de março de 2026 às 15:13

Secretário de Defesa dos EUA diz que hoje será o dia “mais intenso de ataques” ao Irão

Pete Hegseth, secretário de Defesa dos EUA, afirmou que esta terça-feira será o dia mais intenso de ataques dos EUA em território iraniano. Em conferência de imprensa no Pentágono, Hegseth salientou ainda a forma como os EUA estão a “ganhar” a guerra.

