03 de fevereiro de 2026 às 12:21

Autocarro com crianças e idosos preso em estrada de Castro Daire devido à neve

Um autocarro onde seguem entre 25 a 30 entre crianças e idosos ficou preso na neve na Serra de Montemuro em Castro Daire, esta terça-feira. O veículo ficou retido numa estrada secundária perto da EN321.

