04 de março de 2026 às 14:32

Transitários de Portugal: "É expetável um aumento significativo no frete marítimo"

A Associação dos Transitários de Portugal diz que desviar as rotas do Estreito de Ormuz implica viagens 15 a 20 dias mais longas e custos também eles alargados. Já há casos em que os preços duplicaram.

