Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de janeiro de 2026 às 13:22

"Estamos a preparar-nos para a próxima semana": ministra do Ambiente visita Alcácer do Sal após depressão Kristin

Maria da Graça Carvalho confirma que foram feitas descargas nas barragens para fazer frente à forte chuva que se aproxima do País.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)