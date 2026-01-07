Sábado – Pense por si

07 de janeiro de 2026 às 16:02

"Não acho apropriado": presidente da Câmara de Representantes dos EUA comenta eventual ação militar na Gronelândia

O presidente republicano da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, afirmou, esta terça-feira, que não discutiu a possibilidade de os EUA assumirem o controlo da Gronelândia durante uma reunião que teve com o presidente Donald Trump.

