07 de janeiro de 2026 às 20:04

Helicóptero colide com cabos de teleférico e despenha-se na Rússia

Duas pessoas morreram, esta quarta-feira, num acidente de helicóptero na região de Perm, no centro da Rússia. A aeronave colidiu com os cabos de um teleférico e despenhou-se.

