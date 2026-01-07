Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de janeiro de 2026 às 17:04

Frio deixa ruas de Paris cobertas de neve

A capital francesa está coberta de neve, esta quarta-feira, o que tem provocado grandes atrasos nos transportes e levou ao cancelamento de voos nos dois principais aeroportos de Paris.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)