03 de março de 2026 às 19:06

Toni: "Aquilo que iranianos mais ansiavam era liberdade"

O antigo treinador do Benfica Toni, que também foi treinador no Irão, esteve no NOW esta terça-feira depois de os Estados Unidos e Israel terem lançado no sábado um ataque sobre o Irão, com o intuito de, nas palavras de Donald Trump, "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear". Num desses ataques morreu o Líder Supremo Ali Khamenei e outros membros da cúpula iraniana. O presidente do país, Masoud Pezeshkian, diz que vingar a morte de Khamenei é um "direito e um dever legítimo".

