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03 de maio de 2026 às 18:57

Vários feridos em despiste de autocarro na Eslováquia

Veículo, que seguia em direção à Polónia, despistou-se na aldeia de Dobrá Niva, na Eslováquia, este domingo. Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas.

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