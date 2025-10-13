Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de outubro de 2025 às 14:07

"Todos os países estão a dançar nas ruas", garante Trump

Na chegada do Presidente norte-americano a Telavive, em Israel, para uma visita de Estado antes da cimeira de paz no Egito, Donald Trump disse que agora "toda a gente está feliz" com o que parece ser finalmente o fim da guerra no Médio Oriente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30