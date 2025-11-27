Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de novembro de 2025 às 16:21Now

OE para 2026 aprovado: Luís Montenegro acusa PS e Chega de "invadirem a esfera de decisão que cabe ao poder executivo"

"Não me parece que seja uma forma madura de encarar o processo orçamental", explicou Luís Montenegro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)