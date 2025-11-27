Sábado – Pense por si

27 de novembro de 2025 às 16:20Now

"Falta coragem para mexer a sério na despesa do Estado", defende IL

Mariana Leitão defendeu no Parlamento que o Orçamento do Estado para 2026 continua sem apresentar soluções para Portugal.

