Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de dezembro de 2025 às 22:27Now

Governador do Banco de Portugal diz que “é bom” ver o reconhecimento de Portugal como “economia do ano”, mas que é preciso fazer mais

Álvaro Santos Pereira explicou que Portugal está “a crescer acima da média do euro” e que o arquipélago da Madeira está a crescer acima da média do continente.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h