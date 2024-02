21 de fevereiro

Teresinha Landeiro: "A música fez-me perceber que estava no outro caminho errado"

Minutos antes de atuar no Mesa de Frades, em Lisboa, Teresinha Landeiro recorda a importância do fado no seu percurso e como chegou até este, numa altura em que chega ao mercado "Para Dançar e Para Chorar", o seu terceiro disco.