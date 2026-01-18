Sábado – Pense por si

18 de janeiro de 2026 às 12:53

"Tenho esperança que os portugueses queiram decidir o próprio destino": Gouveia e Melo já exerceu o direito ao voto

Candidato presidencial afirma que "a campanha foi muito intensa e agora vou aproveitar para descansar".

