18 de janeiro de 2026 às 12:57

"Poder votar é uma responsabilidade": Catarina Martins votou às 10h30 no Porto

Após exercer o direito de voto a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda apelou aos portugueses para virem votar e participar combater a abstenção.

