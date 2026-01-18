Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de janeiro de 2026 às 12:52

Cavaco Silva: “Vivemos um tempo internacional de grande incerteza que pode criar instabilidade em Portugal"

Antigo Presidente da República falava aos jornalistas depois de ter exercido o seu direito de voto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)