18 de janeiro de 2026 às 12:54

"A democracia ganha quando participamos": André Ventura vota e apela à ida às urnas

Candidato presidencial apoiado pelo Chega exerceu o direito de voto na Escola Básica do Parque das Nações. "Está a haver uma mobilização histórica nos consolados e embaixadas pelo mundo inteiro", referiu ainda.

