18 de janeiro de 2026 às 12:56

Miguel Albuquerque defende ser necessário um "Presidente da República que seja um fator de estabilidade"

Presidente do Governo Regional da Madeira disse que o Governo Regional está preparado para estabelecer relações insitucionais com qualquer eleito, quando questionado sobre uma possível segunda volta sem o candidato que apoia.

