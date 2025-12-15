Sábado – Pense por si

Vídeos
15 de dezembro de 2025 às 14:14

Trabalhadores do Museu do Louvre em greve por melhores condições de trabalho

Os funcionários do Museu do Louvre votaram, esta segunda-feira, pela entrada em greve e exigem melhores condições de trabalho.

