15 de dezembro de 2025 às 13:59

“A lei da nacionalidade é muito importante para o País, espero que tenha um desfecho positivo”, diz Ventura

O candidato à presidência da República referiu ainda que entregou ao Tribunal Constitucional mais de 14.200 assinaturas.

