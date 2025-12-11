Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 21:35

Susto na Austrália: paraquedista fica preso na asa do avião a mais de 4500 metros de altura

O investigador de segurança de transportes da Austrália divulgou um vídeo de um paraquedista preso na asa de um avião a mais de 4500 metros de altura, avança a ABC News. As imagens foram divulgadas como parte das conclusões de uma investigação do Departamento Australiano de Segurança nos Transportes sobre um incidente ocorrido em Mission Beach, na Austrália, a 20 de setembro deste ano.

