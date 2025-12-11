Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 19:51

Polícia resgata cão inconsciente de casa em chamas e não desiste até conseguir reanimá-lo

Um agente em Sanford, no estado norte-americano da Florida, salvou um husky que ficou sem sentidos durante um incêndio e passou meia hora a reanimá-lo até o animal recuperar. Todos os moradores já tinham sido retirados quando o polícia decidiu voltar ao interior para salvar o cão da família.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)