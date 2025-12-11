Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 19:52

Polícia usa novo dispositivo “Grappler” para travar camião roubado em fuga nos EUA

Imagens mostram agentes a imobilizar rapidamente um camião roubado com um dispositivo que agarra a roda traseira do veículo, permitindo deter o suspeito sem que seja necessária uma perseguição prolongada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)