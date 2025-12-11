Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 19:54

Rena invade loja de Natal e acaba com a cabeça presa numa cadeira

Uma rena entrou descontrolada numa loja de Natal no estado norte-americano do Tennessee e acabou com a cabeça presa numa cadeira. A polícia local teve de intervir e escoltar o animal de volta ao exterior.

