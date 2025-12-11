Sábado – Pense por si

11 de dezembro de 2025 às 19:53

Condutor resgatado de carro em chamas durante tempestade de neve nos EUA

Um agente da polícia do estado norte-americano de Virgínia resgatou um homem que estava no interior de um carro em chamas, após ter embatido contra uma árvore. O sargento partiu a janela e cortou o airbag para puxar o condutor para fora, com a ajuda de vários automobilistas que pararam no local.

