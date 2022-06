16:31

Sugestões do GPS para o fim de semana

Ângela Marques, do GPS, esteve na CMTV a falar sobre as melhores sugestões para este fim de semana. Com os Santos Populares à porta aconselha os espetadores a verem o guia da revista SÁBADO para não perderem nada. No cinema, o filme português Revolta é destacado como uma das principais estreias, nas séries Borgen é a sugestão com a estreia da quarta temporada na Netflix. Não esquecer a final do concurso O Último a Rir produzido e promovido pela SÁBADO vai ter a sua final no dia 8 de junho.