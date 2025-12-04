Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025 às 14:34

Mourinho e "a fama de ser forreta": "Ferrari? Agora guio um BMW que o Benfica me deu"

Na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi de amanhã com o Sporting, José Mourinho foi questionado sobre o facto de o Benfica ser comparado a um Ferrari pelos adeptos. José Mourinho diz que agora conduz... um BMW.

