04 de dezembro de 2025 às 14:45

Houthis libertam 11 marinheiros capturados após ataque no Mar Vermelho

Os Houthis do Iémen libertaram 11 marinheiros detidos desde o ataque ao navio Eternity C, em julho, que matou quatro tripulantes e afundou a embarcação. Os homens foram entregues a Omã, que está a preparar o seu regresso a casa.

